Tokat'ta Yeşilay gönülleri buluştu.

Yeşilay Tokat Şubesi Başkanı Şeyda Ateş'in başkanlığında, Genç Yeşilay TOGÜ Kulübü, Gençlik Komisyonu, Kadın Komisyonu ve Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımıyla Tokat Öğretmenevi toplantı Salonu'nda Yeşilay Tokat Gönüllü Buluşması gerçekleştirildi.

Programda Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, 120 şube ile yaptığı online bağlantı üzerinden Dünya Gönüllüler Günü'nü kutlayarak gönüllülere hitap etti.

Buluşmanın "Senin İçin Yeşilay" söz alması bölümünde ise Şube Başkanı Şeyda Ateş, genç gönüllülerimizin özverili çalışmalarına teşekkür ederek, "Ulaşmamız, dokunmamız gereken daha çok insan var. Bu güç, gönüllülerimizin yüreğinde." dedi.