Tokat'ta YEDAM Tanıtımı Yapıldı
Tokat'ta sağlık ocaklarında Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı gerçekleştirildi. 5 sağlık ocağında broşürler dağıtılırken, afişler de asıldı.
Tanıtım broşürleri vatandaşlara dağıtılırken, afişler de bilgilendirme amacıyla çeşitli yerlere asıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel