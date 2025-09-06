Haberler

Tokat'ta YEDAM Tanıtımı Yapıldı

Tokat'ta sağlık ocaklarında Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı gerçekleştirildi. 5 sağlık ocağında broşürler dağıtılırken, afişler de asıldı.

Tokat'ta sağlık ocaklarında Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı yapıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi, kentteki 5 sağlık ocağında YEDAM'ın tanıtımını gerçekleştirdi.

Tanıtım broşürleri vatandaşlara dağıtılırken, afişler de bilgilendirme amacıyla çeşitli yerlere asıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
