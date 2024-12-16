Tokat'ta Yayla Evinde Yangın: Hasar Oluştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde Hüseyin Balcı'ya ait yayla evinde çıkan yangında hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yayla evinde çıkan yangında hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Gülbayir Köyü Yaylası Kambur mevkisinde Hüseyin Balcı'ya ait yayla evinde bilinmeyen nedenle yanın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel