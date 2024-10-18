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Tokat'ta Yaya Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Yaya Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Zile ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Sadık Bozdemir hayatını kaybetti. Sürücü kaza sonrasında olay yerinden kaçtı, yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Sadık Bozdemir (23), hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Zile ilçesi Minare-i Sagır Mahallesi, Şeyh Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Bozdemir'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Bozdemir ağır yaralanırken, sürücü ise kaza yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bozdemir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bozdemir'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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