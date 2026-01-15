Haberler

Tokat'ta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından 16 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, vatandaşların banka hesaplarını kiralayan şüphelileri İstanbul'da da hedef aldı.

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, para karşılığı vatandaşların banka hesaplarını kiralayan şüphelilerin yakalanması için Erbaa ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin para vererek ikna ettikleri kişilere banka hesabı açtırdıkları, aldıkları yeni cep telefonu numarası ile cep telefonunda mobil bankacılığı aktif hale getirdikten sonra telefonu şehirler arası yolcu otobüsü ile İstanbul'a gönderdikleri, hesapların da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

