Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde İrfan Karaçoban'a ait tek katlı ev, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Karayaka beldesinde İrfan Karaçoban'a ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel