Tokat'ta Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Boyunpınar köyünde meydana gelen yangında, Kadir Ergin'e ait tek katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Boyunpınar köyünde Kadir Ergin'e ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşlar itfaiyeye ekiplerine haber verdi.
Artova ve Yeşilyurt belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel