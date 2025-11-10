Haberler

Tokat'ta Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Boyunpınar köyünde meydana gelen yangında, Kadir Ergin'e ait tek katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Vatandaşlar itfaiyeye ekiplerine haber verdi.

Artova ve Yeşilyurt belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
