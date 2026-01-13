Tokat'ta çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde A.U'ya ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle yan tarafta bulunan E.A.'ya ait tek katlı eve sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. İki evin kullanılamaz hale geldiği yangında, bir kedi telef oldu.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel