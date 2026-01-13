Tokat'ta çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde A.U'ya ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle yan tarafta bulunan E.A.'ya ait tek katlı eve sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. İki evin kullanılamaz hale geldiği yangında, bir kedi telef oldu.