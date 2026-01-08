Tokat'ta dairesinde yangın çıkan yaşlı kadını komşuları evden çıkardı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir evde çıkan yangında 96 yaşındaki Zinnet Kılınç, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, komşularının yardımıyla söndürüldü ve evde hasar meydana geldi.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı kadın dumandan etkilendi.
Gençosman Mahallesi İmamlı Sokak'ta tek başına yaşayan Zinnet Kılınç'a (96) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yaşlı kadını komşuları daireden çıkardı. Dumandan etkilenen Kılınç, hastaneye kaldırıldı.
Başçiftlik Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel