Haberler

Tokat'ta dairesinde yangın çıkan yaşlı kadını komşuları evden çıkardı

Tokat'ta dairesinde yangın çıkan yaşlı kadını komşuları evden çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir evde çıkan yangında 96 yaşındaki Zinnet Kılınç, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, komşularının yardımıyla söndürüldü ve evde hasar meydana geldi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı kadın dumandan etkilendi.

Gençosman Mahallesi İmamlı Sokak'ta tek başına yaşayan Zinnet Kılınç'a (96) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yaşlı kadını komşuları daireden çıkardı. Dumandan etkilenen Kılınç, hastaneye kaldırıldı.

Başçiftlik Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
İki kardeşin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırıldı! Katilleri en yakınları çıktı

İki kardeşin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırıldı
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı