Tokat'ta Yangın: 1 Ev ve 2 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında, bir ev ile iki ahır tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay sonrası itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında, 1 ev ile 2 ahır kullanılamaz hale geldi.
Çayköy'de Aslan Candan'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, binanın bitişiğindeki 2 ahıra da sıçradı.
Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.
Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel