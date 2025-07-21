Tokat'ta Yangın: 1 Ev ve 2 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında, 1 ev ile 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Çayköy'de Aslan Candan'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, binanın bitişiğindeki 2 ahıra da sıçradı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.

Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.