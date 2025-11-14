Haberler

Tokat'ta Yan Bakma Kavgası: Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Tokat'ta bir kafede yan bakma tartışması sonucu bıçakla saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Kenan Tayyip Yılmaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

TOKAT'ta bir kafede 'Yan baktın' tartışması sonrası bıçaklanan Kenan Tayyip Yılmaz (23) hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezinde bir kafede meydana geldi. Kafede 3 kız arkadaşıyla oturan Kenan Tayyip Yılmaz ile yan masadaki M.D.T. (17), M.A.A. ve K.Ç. arasında yan bakma bahanesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kafe dışındaki otoparka taşındı. Burada M.D.T. yanında taşıdığı bıçakla Yılmaz'a saldırdı. Kavgayı ayırmak istediği öne sürülen M.A.A. ve K.Ç. ise silahla havaya ateş ederken bir mermi park halindeki araca isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna 6 bıçak darbesi alan Kenan Tayyip Yılmaz, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheli cinayet mahallinin yakınında bıçak ve silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D.T. adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Bu arada M.T.D.'nin silahla çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
