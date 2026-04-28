Tokat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Tokat'ta tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Bilal Topal'ın cenazesi Yeşilyurt ilçesinde toprağa verildi.
Tokat'ta tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Bilal Topal'ın cenazesi Yeşilyurt ilçesinde toprağa verildi.
Bilal Topal'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Merkez Camisi'ne getirildi. Gazinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti.
Topal'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Topal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan