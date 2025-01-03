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Tokat'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 66 Kişiye İşlem Yapıldı

Tokat'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 66 Kişiye İşlem Yapıldı
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Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 66 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak içki ele geçirildi.

Tokat'ta geçen yıl aralık ayında düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 66 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu imal ve ticareti, kaçak ve sahte alkol ticareti ile silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar geçen yıl aralık ayında da sürdürüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 23 gram esrar, 75 uyuşturucu hap, 229 gram sentetik uyuşturucu, 1545 litre sahte içki, 133 kilogram tütün, 9 bin makaron, 14 ruhsatsız tabanca, 517 tabanca mühimmatı, 14 ruhsatsız av tüfeği, 61 av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

Operasyonlarda 66 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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