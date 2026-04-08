Tokat'ta dorsesindeki araçlardan birinde uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, dorsesindeki bir araçta uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı. Yapılan aramada 2 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, dorsesindeki araçlardan birinde uyuşturucu ele geçirilen ve gözaltına alınan tırın sürücüsü tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan koordineli çalışma kapsamında, Tokat-Erbaa yolundaki uygulama noktasında dorsesinde 8 araç bulunan E.A'nın kullandığı tır durduruldu.

Yapılan aramada, dorsedeki araçlardan birinin orta konsol bölümünde oluşturulan elektrikli düzeneğin içerisine gizlenmiş 2 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Tır sürücüsü E.A. "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız
