Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde durdurdukları bir araçta narkotik dedektör köpeği "Masha" yardımıyla yaptıkları aramada 508,80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Araçta bulunan B.E. ve M.S. polis ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel