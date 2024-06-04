Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı
Tokat'ta son iki ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nisan ve mayıs aylarında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanları yakalamak için operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucunda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve tutuklanan 6 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Tokat'ta jandarma ekiplerinin son iki ayda düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nisan ve mayıs aylarında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yakalanan zanlılardan 6'sı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.