Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca, 5 şüphelinin Reşadiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramada 38 uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 50 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, jandarmaya götürüldü.