Haberler

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yurt dışından temin edilen 10 kilo 190 gram skunk ile 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden biri, 18 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran'da Erbaa ilçesinde kamyon kasasına yüklü araçta 10 kilo 190 gram skunk ele geçirdi. Ekipler, uyuşturucu maddenin yurt dışından temin edildiğini daha sonra Ağrı'dan Ankara'ya sevk edildiğini belirledi. Ağrı'da 1, Ankara'da 2 kişiyi yakalamak için ekipler tarafından 10 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda A.Ç., M.Ç., Y.Ç. yakalandı. Şüphelilerden A.Ç.'nin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 2 yıldır arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
Tükürük kavgası faciayla bitti! Hemşirenin iğnesi hastayı öldürdü

Korkunç iddia! Hemşire yüzüne tüküren hastayı iğne ile öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.