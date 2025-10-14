Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran'da Erbaa ilçesinde kamyon kasasına yüklü araçta 10 kilo 190 gram skunk ele geçirdi. Ekipler, uyuşturucu maddenin yurt dışından temin edildiğini daha sonra Ağrı'dan Ankara'ya sevk edildiğini belirledi. Ağrı'da 1, Ankara'da 2 kişiyi yakalamak için ekipler tarafından 10 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda A.Ç., M.Ç., Y.Ç. yakalandı. Şüphelilerden A.Ç.'nin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 2 yıldır arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.