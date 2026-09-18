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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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Tokat'ın Turhal, Zile ve Niksar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tokat'ın Turhal, Zile ve Niksar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Turhal, Zile ve Niksar'da belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 300 gram tütüne karıştırılmış sentetik uyuşturucu, 10 doldurulmuş makaron içinde sentetik uyuşturucu, 3 kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 5 sustalı bıçak, 2 kama, 14 cep telefonu ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 8 şüpheli salıverildi. Adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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