Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Güncelleme:
Abone Ol

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 110 sentetik hap, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Erbaa Tokat Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title