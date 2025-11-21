Haberler

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 400 Gram Skunk Ele Geçirildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 400 gram skunk ile birlikte ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheli S.A. gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçe uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 400 gram skunk ele geçirildi.

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, S.A'yı gözaltına aldı. Zanlının adresinde yapılan aramada, 400 gram skunk, uyuşturucu içme aparatı, ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
