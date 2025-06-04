Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik arama köpeği tarafından tepki verilen bir araçta 10 kilo 190 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordineli çalışmasında Erbaa'da gerçekleştirilen yol uygulamasında, narkotik arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada 10 kilo 190 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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