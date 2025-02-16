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Tokat'ta Uçuruma Devrilen Otomobilde 4 Yaralı

Tokat'ta Uçuruma Devrilen Otomobilde 4 Yaralı
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Tokat'ta U.Ç. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

U.Ç. (33) idaresindeki 60 ACJ 801 plakalı otomobil, Topçam Yaylası Çamdere köyü kara yolu mevkisinde kontrolden çıkarak uçurama devrildi.

Kazada, sürücü ile A.Ç. (29), U.Ç. (6) ve S.Ç. (4) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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