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Tokat'ta Uçurtma Şenliği Düzenlendi

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Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliğine AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte çocuk oyunları, yüz boyama ve en iyi uçurtma yarışması gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Çamiçi Yaylası'nda gerçekleşen etkinliğe AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, Yönetim Kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı yaptığı konuşmada, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz etkinliğimize yoğun katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ederim. Bu yoğun katılımlar bizleri daha çok motive ediyor. Biz bu etkinlikle bu güzel havada ailelerimizle çocuklarımızın güzel bir gün geçirmesini hedefledik." dedi.

Daha sonra uzman eğitmenler eşliğinde çocuk oyunları, palyaçolar tarafından oynanan oyunlar, yüz boyama, boyama etkinliği gerçekleştirildi. Ardından uçurtmasını kendisi yaparak katılanlar arasından yapım materyali, uzun uçuşu gibi kriterler göz önüne alınarak en iyi uçurtma seçildi.

Dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uçurtma Şenliği Semih Tepebaşı Ali Özer AK Parti Niksar Çocuk tokat Eğitim Güncel Haberler

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