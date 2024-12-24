Tokat'ta Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekipleri tütün kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve tütün ürünleri ele geçirildi.
Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince T.E'nin (49) evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız kurusıkı tabanca, elektrikli tütün sarma makinesi, 8 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 400 dolu, 6 bin 600 boş makaron ve 51 boş sigara paketi ele geçirildi.
Jandarma, T.E'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel