Yeşilyurt'ta Polis Haftası programı düzenlendi
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, ilçe emniyet amiri tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Programda saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelengi İlçe Emniyet Amiri Komiser Fatih Yaşar sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Tören sonunda Kaymakam Yeşim Altın, emniyet teşkilatını kabul ederek Polis Haftası'nı kutladı.
Programa Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, daire ve kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan