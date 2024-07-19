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Tokat'ta traktör kazası: 2 kişi yaralandı

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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Muhammed Yusuf Yılmaz idaresindeki 07 BHZ 196 plakalı otomobil, ilçe merkezinde Ahmet Şeker yönetimindeki 60 AD 433 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü ile otomobildeki Eda Özkan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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