Tokat'ta Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, Ali Karakol'un kullandığı traktör dağlık alanda devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi Yeşilyurt İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Karakol (65) idaresindeki 60 AN 819 plakalı traktör, Çerkez Danişment köyündeki dağlık alanda devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Karakol'un cenazesi Yeşilyurt İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel