Tokat'ta Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin yoldan çıkıp yaklaşık 5 metre yükseklikten uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Reşadiye-Bozcalı yolu üzerinde meydana geldi. Taşlıca Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Eraslan'ın (46) kontrolünü kaybettiği otomobil, 5 metre yükseklikten menfezin bulunduğu alana uçtu. Kazada sürücünün eşi Halime Eraslan (45) ile akrabalarının oğlu Arda Arslan (17), olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Osman Eraslan, oğlu Harun Eraslan (17) ve kızı Melisa Erarslan (19) sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.