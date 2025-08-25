Tokat'ta Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin yoldan çıkıp yaklaşık 5 metre yükseklikten uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Reşadiye-Bozcalı yolu üzerinde meydana geldi. Taşlıca Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Eraslan'ın (46) kontrolünü kaybettiği otomobil, 5 metre yükseklikten menfezin bulunduğu alana uçtu. Kazada sürücünün eşi Halime Eraslan (45) ile akrabalarının oğlu Arda Arslan (17), olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Osman Eraslan, oğlu Harun Eraslan (17) ve kızı Melisa Erarslan (19) sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra aynı masada

Küslük bitti, 25 yıl sonra kahvaltı masasında buluştular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.