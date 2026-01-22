Haberler

Kaçak göçmenler, TIR'ın yatak kısmında saklanırken yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde durdurulan TIR'ın yatak kısmında gizlenmiş Afganistan uyruklu iki göçmen polis tarafından yakalandı. TIR şoförü gözaltına alınırken, göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde durdurulan TIR'ın yatak kısmında gizlenen Afganistan uyruklu 2 göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muş'tan İstanbul'a giden B.G. yönetimindeki TIR'da kaçak göçmen bulunduğu bilgisi sonrası harekete geçti. D-100 kara yolu Yeni Mahalle girişinde durdurulan TIR'da yapılan aramada, Afganistan uyruklu 2 göçmen aracın yatak kısmında saklanırken yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi. TIR şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
