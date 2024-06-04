Tokat'ta Tehlikeli Trafik Hareketleri Kamerada
Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 kişinin motosikletin üzerine uzanarak trafikte tehlikeli şekilde seyretmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 kişinin motosikletin üzerine uzanarak trafikteki tehlikeli şekilde seyretmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Henüz kimlikleri öğrenilemeyen 3 sürücü, Turhal- Tokat kara yolunda trafiğin aktığı sırada motosikletin üzerine uzanarak bir süre ilerledi.
Motosikletle tehlikeli hareketler sergileyen sürücülerin bu anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.