Tokat'ta taşkın riskine karşı ÇEDAŞ Köprüsü'nün yıkımı sürüyor
Tokat merkez, Pazar ve Turhal ilçelerinden geçen Yeşilırmak üzerindeki ÇEDAŞ Köprüsü, son günlerdeki yağışlar ve artan su seviyesi nedeniyle taşkın riskine karşı yıkılıyor. Köprünün orta kısmı tamamen yıkıldı, diğer bölümlerde çalışmalar sürüyor.
Taşkın riski nedeniyle yıkım kararı alınan ve çalışmalara başlanan Tokat Devlet Hastanesi karşısındaki ÇEDAŞ Köprüsü'nde yıkım çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu