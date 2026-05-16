Haberler

Tokat'ta Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi, taşkın riskine karşı köy boşaltılıyor

Tokat'ta Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi, taşkın riskine karşı köy boşaltılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu taşkın riskine karşı Kızılçubuk köyünde yaklaşık 250 kişi jandarma ekiplerince tahliye edilmeye başlandı. Bölgede belediye ve İl Özel İdare ekipleri de önlem çalışması yürütüyor.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu taşkın riskine karşı çay yatağına yakın yerde bulunan yaklaşık 250 kişinin yaşadığı Kızılçubuk köyü, tedbir amaçlı jandarma ekiplerince tahliye edilmeye başlandı.

Tokat'ta son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. Taşkın riski üzerine çay yatığına yakında bulunan Kızılçubuk köyüne giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatılırken, vatandaşların güvenli alanlara tahliyesi için çalışma yürütüldü. Bölgede taşkının etkilerini azaltmak ve nehir yatağında önlem almak amacıyla Erbaa Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri de iş makineleriyle çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Göztepe'nin Avrupa hayaline Samsunspor darbesi

Göztepe'nin Avrupa hayalini bitirdiler!
Fransa'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti

Ülke çalkalanıyor! Cumhurbaşkanının aklını çelen İranlı oyuncu kim?

Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü

4 çocuğu kurtarmak için ölüme atladı: Eski dövüşçünün sonu kahretti
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler

''Bırakacağım'' deyip açıkladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı

Trump'ı çıldırtacak! Avrupa ülkeleri İran'ın kapısında sıraya girdi
Tanju Çolak'tan Galatasaray yönetimine sert tepki: Biz gavur muyuz kardeşim!

Galatasaray yönetimine ateş püskürdü: Biz gavur muyuz kardeşim!