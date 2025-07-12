Tokat'ta Tasavvuf Müziği Konseri Gerçekleştirildi

Tokat'ta Tasavvuf Müziği Konseri Gerçekleştirildi
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen tasavvuf müziği konseri, Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konsere üniversite yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tokat'ta tasavvuf müziği konseri gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden (TOGÜ) yapılan açıklamaya göre, TOGÜ Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde tasavvuf müziği konseri icra edildi.

Konsere TOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Şahin Sözen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdi Dölek, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. M. Serkan Umuzdaş, akademik ve idari personel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TOGÜ Devlet Konservatuvarı Araştırma Görevlisi Hasan Zahid Yurdagül'ün organizasyonunda gerçekleştirilen konserde, tasavvuf geleneğinin ruhani derinliğini yansıtan eserler sunuldu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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