Tokat'ta tartıştığı eniştesini öldüren şüpheli tutuklandı
Tokat'ta tartıştığı eniştesini tüfekle öldüren, ablasını da yaralayan şüpheli tutuklandı.
Tartıştığı eniştesi Dursun Karaca'yı av tüfeğiyle öldüren, ablası Nazike Karaca'yı yaraladıktan sonra gözaltına alınan T.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen T.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kentte 9 Nisan'da Dursun Karaca ile aralarında husumet bulunan kayınbiraderi T.Ç. mezarlık ziyareti sonrası karşılaşmış, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Ç, aracında bulunan av tüfeğini alarak eniştesi ile ablası Nazike Karaca'yı yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursun Karaca, yaşamını yitirmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.