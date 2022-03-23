Tokat'ta tarihi türbenin çatısındaki kurşun levhalar çalındı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Selçuklu dönemine ait türbenin çatısındaki kurşun levhalar çalındı.

???????Bengeliler Mahallesi'nde bulunan 800 yıllık olduğu değerlendirilen Hacı Çıkrık Türbesi'nin çatısında bulunan kurşun levhalardan 3'ü, henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce alındı.

Kurşun levhaların yerinde olmadığını gören vatandaşlar, mahalle muhtarı İsmet Karataş ve emniyet güçlerine haber verdi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.