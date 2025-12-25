Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 13 parça obje ele geçirildi

Tokat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 13 parça obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ali Paşa Mahallesi'nde K.Ç.'nin evine operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 13 parça demir obje ele geçirildi.

Jandarma, olayla ilgili şüpheli K.Ç.'yi gözaltına aldı.