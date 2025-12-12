Tokat'ta, üzerinde Davud Yıldızı ve yedi kollu şamdan bulunan kemer ele geçirildi

TOKAT'ın Zile ilçesinde, jandarmanın operasyonunda, üzerinde yedi kollu şamdan, Davud Yıldızı ve İbranice yazılar bulunan kemer ile 1 küp ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zile ilçesinde D.A.'nın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Alınan arama kararının ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. D.A.'nın evinde ve aracında yapılan aramada 1 tabanca, 1 küp, üzerinde yedi kollu şamdan, Davud Yıldızı ve İbranice yazılar olan 1 kemer bulundu. Şüpheli D.A. gözaltına alındı, ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki objelere ise el konuldu.