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Tokat'ta Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda Fatih Ersoy, A.K. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Ersoy, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası A.K.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Tokat'ın Turhal içesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçede bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda bulunan çay ocağında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kavgayı ayırmak isteyen Fatih Ersoy, A.K (29) tarafından vuruldu.

Ağır yaralanan Ersoy, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan A.K'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
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