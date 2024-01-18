Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Abone Ol

Tokat-Turhal kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kent merkezini de sis tabakası kapladı. Sis yüzünden ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Tokat'ta sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle Tokat- Turhal kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Kent merkezini de sis tabakası kapladı.

Sis yüzünden ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Turhal Tokat Ulaşım Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title