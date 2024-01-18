Tokat'ta sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Tokat-Turhal kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kent merkezini de sis tabakası kapladı. Sis yüzünden ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Tokat'ta sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle Tokat- Turhal kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Kent merkezini de sis tabakası kapladı.
Sis yüzünden ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.