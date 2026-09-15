Haberler

Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca ilçede 5 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi alındı.

Jandarma ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 472 tabanca mermisi, 14 tabanca şarjörü ve 48 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

22 ilde dev operasyon! 41 gıda şirketinin yöneticilerine gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir'deki düğünde çiçek atma merasimi olaylı bitti: Çiçeği kapmak isterken gelini devirdi

Gelinin kabus anları: En mutlu gününde başına gelmeyen kalmadı
Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü

Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü
Büyükşehir belediye başkanları anketinde dikkat çeken sonuç! İlk iki sıra aynı partiden

Büyükşehir belediye başkanları anketinde dikkat çeken sonuç
Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda liderleri: Merkezi yönetim devri bitiyor

Birleşik Krallık'ta tarihi çıkış! 3 liderden ayrılık mesajı
Pendik'te 8 katlı binada yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Pendik'te ambalaj fabrikasında yangın! Müdahale sürüyor
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor! Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı

Yapılan şikeyi gözyaşlarıyla anlattı: En az 3 gol ye, yoksa...
Satın aldıkları araziden 'hazine' çıktı! Hayatları bir anda değişti

Satın aldıkları araziden "hazine" çıktı! Hayatları bir anda değişti