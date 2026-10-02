Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

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TOKAT'ta silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmaya yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında dün merkez, Yeşilyurt, Almus, Zile, Artova ve Pazar ilçelerinde 29 şüphelinin silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüphelilerin iş yerleri, araçları ve evlerinde arama yapıldı.

32 AV TÜFEĞİ BULUNDU

Aramalarda; 6 bin 480 tabanca mermisi, 7 bin 803 kurusıkı tabanca mermisi, 60 uzun namlulu silah mermisi, 32 av tüfeği, 6 kurusıkıdan bozma tabanca, 4 tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 23 ses fişeği, 19 av tüfeği fişeği, 39 tabanca şarjörü, 24 av tüfeği kartuşu, 103 boş kovan, 4 torpil, 55 litre kaçak alkol, 2 el dedektörü ve 9 kesici ve delici alet ele geçirildi. 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı