Yeşilyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaçları vatandaşlar kaldırdı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaçlar, vatandaşlar tarafından kaldırılarak trafiğin aksamaması sağlandı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle Yeşilyurt-Çamlıbel kara yolunda Çubuklu köyü yakınlarında yola devrilen ağaçlar, trafiğin aksamasına yol açtı.
Ağaçlar, yoldan geçenler tarafından kaldırılarak ulaşımın devam etmesi sağlandı.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel