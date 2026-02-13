Yeşilyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaçları vatandaşlar kaldırdı

Haberler

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaçlar, vatandaşlar tarafından kaldırılarak trafiğin aksamaması sağlandı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Yeşilyurt-Çamlıbel kara yolunda Çubuklu köyü yakınlarında yola devrilen ağaçlar, trafiğin aksamasına yol açtı.

Ağaçlar, yoldan geçenler tarafından kaldırılarak ulaşımın devam etmesi sağlandı.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
