Tokat'ta Şarampole Devrilen Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Tokat'ta Şarampole Devrilen Otomobilde İki Kişi Yaralandı
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Tokat'ın Zile ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'tın Zile ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ramazan A, idaresindeki 05 KH 956 plakalı otomobil, Zile-Çekerek kara yolu Karayün mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Kalas Faris yaralandı.

Yaralılar, Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
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