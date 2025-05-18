Tokat'ta Şarampole Devrilen Otomobilde İki Kişi Yaralandı
Tokat'ın Zile ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'tın Zile ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ramazan A, idaresindeki 05 KH 956 plakalı otomobil, Zile-Çekerek kara yolu Karayün mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Kalas Faris yaralandı.
Yaralılar, Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel