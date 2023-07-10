Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağanak yağış sonrasında yol çöktü. Dağdan gelen sel suları yol üzerinden şelale gibi aktı. İhbar üzerine ekipler yolun açılması için harekete geçti.

Tokat'ta sağanak yağış sonrası yol çöktü

TOKAT - Tokat'tın Erbaa ilçesinde sağanak yağış sonrasında yol çöktü.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Yurtalan Köyü mevkiinde bulunan yol, sağanak yağış sonucu oluşan sel nedeniyle çöktü. Dağdan gelen sel suları yol üzerinden şelale gibi aktı. O anları yolu kullanmakta olan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. İhbar üzerine ekipler yolun açılması için harekete geçti.