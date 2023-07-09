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Tokat'ta sağanak yağış sonrası dükkanları su bastı

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Tokat'ta sağanak yağış nedeniyle birçok dükkanı su bastı, bazı dükkanlardaki ürünler zarar gördü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından Tokat'a sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin birçok noktasında etkisini gösterirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu. Etkili olan sağanak yağış, Tokat oto sanayisinde yaklaşık 10 dükkanı su basmasına neden oldu. Dükkanlarını basan suyu temizlemek isteyen esnaf seferber olurken bazı işletmelerde su baskını maddi hasara neden oldu.

Tokat'ta sağanak yağış sonrası dükkanları su bastı

TOKAT - Tokat'ta sağanak yağış nedeniyle birçok dükkanı su bastı, bazı dükkanlardaki ürünler zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından Tokat'a sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin birçok noktasında etkisini gösterirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu. Etkili olan sağanak yağış, Tokat oto sanayisinde yaklaşık 10 dükkanı su basmasına neden oldu. Dükkanlarını basan suyu temizlemek isteyen esnaf seferber olurken bazı işletmelerde su baskını maddi hasara neden oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Çiftci - Güncel

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