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Tokat'ta Sağanak Yağış Nedeniyle Yol Ulaşıma Kapandı

Güncel Haberler

Tokat'ta sağanak yağış sele neden oldu, bir beldede mahallelere ulaşım kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Beldesi'nde bulunan Alparslan, Yavuzselim, Kaplıca ve Gop Mahallelerine ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta sağanak yağış nedeniyle yol ulaşıma kapandı

TOKAT - Tokat'ta sağanak yağış sele neden oldu, bir beldede mahallelere ulaşım kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Beldesi'nde bulunan Alparslan, Yavuzselim, Kaplıca ve Gop Mahallelerine ulaşım sağlanamıyor. Mahalleleri birbirine bağlayan derelerde bulunan menfezler ile Alparslan Kuköy bağlantısını sağlayan sarılık deresindeki menfezler aşırı yağış nedeniyle etkisiz kaldı. Menfezlerin etkisiz kalmasıyla mahallelere ulaşım için kullanılan yol sular altında kaldı. İhbar üzerine sel nedeniyle kapanan yolu açmak için kepçeler getirildi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken sağanak yağış etkisini kaybetti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Güncel

Gökal Erbaa Tokat Güncel Haberler

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