Tokat'ta Heyelan: 2 Ev Tahliye Edildi
Tokat'ın Nebi köyünde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 2 ev hasar gördü. AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından evler tahliye edilerek mühürlendi.
Merkeze bağlı Nebi köyünde etkili olan şiddetli sağanak sırasında toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kayan toprak yığını 2 eve zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Tokat AFAD İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Yapılan teknik incelemelerin ardından, can güvenliği riski nedeniyle hasar gören 2 eve girişler yasaklandı. Evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,