Tokat'ta Restoran Denetimleri Sıkı Tutuluyor

Güncelleme:
Tokat'ta zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde restoranların hijyen koşulları, ruhsat durumları ve ürün uygunlukları detaylı bir şekilde incelendi. Tokat Belediye Başkanı, denetimlerin halk sağlığı için 7/24 süreceğini vurguladı.

Tokat'ta zabıta ekiplerince restoranlar denetlendi.

Tokat Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğünün, şehir genelinde vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerini yoğunlaştırdığı bildirildi.

Son kontrollerde özellikle dürümcüler başta olmak üzere restoranların hijyen koşulları, ruhsat durumları ve ürün uygunluklarının detaylı şekilde incelendiği anlatılan açıklamada, işletmelerin mutfak bölümlerinde temizlik seviyesine, gıdaların saklanma koşullarına, hazırlık tezgahlarına ve kullanılan malzemenin uygunluğuna bakan ekiplerin, personelin hijyen kurallarına uyumunu da incelediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Halkımızın sağlığı için şehir genelinde gerçekleştirdiğimiz denetimleri aralıksız sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimizce işletmelerde hijyen, ruhsat ve ürün uygunluğu titizlikle incelendi. Vatandaşlarımızın sağlığı için denetimlerimiz 7/24 devam edecek. Kurallara uyan ve hijyene dikkat eden tüm esnafımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel
