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Tokat'ta polisler Anneler Günü'ne özel klip hazırladı

Tokat'ta polisler Anneler Günü'ne özel klip hazırladı
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Tokat Emniyet Müdürlüğünce, Anneler Günü'ne özel video klip hazırlandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğünce, Anneler Günü'ne özel video klip hazırlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün Anneler Günü dolayısıyla hazırladığı video klip, kısa sürede sosyal medyada ilgi topladı.

Videoda kentte görev yapan kadın polislere çocuklarının gül vermesi ve Anneler Günü'nü kutlamaları yer alıyor.

Klip, Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, karşılıksız sevgileri ve fedakarlıklarıyla her zaman baş tacımız olan ve haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun." mesajıyla paylaşıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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